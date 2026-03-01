استشهاد عدد من قادة القوات المسلحة اثر العدوان الصهيوالأمريكي على ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباءـ انها أعلنت مؤسسة صون ونشر أعمال وقيم الدفاع والمقاومة المقدسة، في بيان لها، أن مجموعة من القادة العسكريين استشهدوا إثر الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على المجلس الأعلى للدفاع.

نص هذا البيان كالتالي:

بسم الرب الشهداء والصدیقین

مِن المُومنین رجال صَدقوا ما عاهَدوا الله علیه فمِنهُم من قضی نَحبه ومِنهم من یَنتظر وما بَدلوا تَبدیلا(سوره احزاب -آیه ٢٣)

الأمة الإيرانية الكريمة

إذ نتقدم بخالص التعازي في استشهاد قائدنا العزيز، المقاتل الشجاع البصير الذي لا يهاب الموت، بطل إيران والعالم الإسلامي، آية الله العظمى الإمام الخامنئي (رضي الله عنه)، فقد استشهدت أمس مجموعة من القادة البواسل الشجعان من القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هجوم وحشي شنته أنظمة شريرة، مجرمون ومفسدون من العالم، أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني.

الشهيد الفريق السيد عبد الرحيم موسوي، رئيس أركان القوات المسلحة

اللواء الشهيد محمد باكبور، القائد العام للحرس الثوري الإسلامي

الأدميرال الشهيد علي شمخاني، مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة وأمين مجلس الدفاع

اللواء الشهيد عزيز نصير زاده، وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة

كان من بين الشهداء الذين رددوا نداء الحق خلال اجتماع مجلس الدفاع، وانضموا إلى رفاقهم الشهداء.

لا شك أن الأمة الإيرانية العظيمة، بعون الله تعالى، ستواصل الثبات على نهج الإمام الخميني (رضي الله عنه) وإمام الشهداء، المرجع الديني الأعلى الإمام الخامنئي (رضي الله عنه)، وستقود إيران الإسلامية في هذه المرحلة المصيرية، منتصرةً وقويةً، بينما تُحبط جميع مؤامرات الأعداء.

سيتم الإعلان عن أسماء الشهداء الأعزاء الآخرين لاحقاً.

