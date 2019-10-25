https://ar.mehrnews.com/news/1898771/ ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٩:١٩ رمز الخبر 1898771 الفيديو الفيديو ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٩:١٩ لبنانية تعلّق على هتافات تسيء للسيد حسن نصرالله علّقت مواطنة لبنانية على جماعة رددت هتافات بان السيد حسن نصرالله ايضا شريكة مع الحكومة والسلطة في سرقة ونهب البلد. تحميل 2 MB رمز الخبر 1898771 سمات لبنان السيد حسن نصرالله مظاهرات احتجاجية بنت لبنانية مطالب مرتبط مصر على جبهات سوريا ! لبنان: الاعتداء على سيارة تابعة للسفارة الايرانية في بيروت إحراق صورة للملك السعودي عند مدخل مدينة طرابلس
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