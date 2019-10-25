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٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٩:١٩

لبنانية تعلّق على هتافات تسيء للسيد حسن نصرالله

لبنانية تعلّق على هتافات تسيء للسيد حسن نصرالله

علّقت مواطنة لبنانية على جماعة رددت هتافات بان السيد حسن نصرالله ايضا شريكة مع الحكومة والسلطة في سرقة ونهب البلد.

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رمز الخبر 1898771

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