ابنة الفریق سليماني: التشييع المليوني للشهداء في العراق وإيران رسالة واضحة لأميركا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ابنة الشهيد الفريق قاسم سليماني القت كلمة اليوم أمام مشيعي جثمان والدها ورفاقه في جامعة طهران.

وقالت زينب إن التشييع المليوني للشهداء في العراق إيران رسالة واضحة لأميركا، مؤكدةً أن قادة المقاومة في المنطقة قادرون على إسقاط مؤامرة الأعداء.

كما أضافت "ليعلم مستكبرو العالم أن قلب الشعب الإيراني هو موطن الشهيد سليماني".

وشارك اليوم حشود غفيرة في تشييع جثماني الشهيدين الفريق قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس وجثامين رفاقهما الشهداء في طهران، بعد تشييع مليونيّ في الأهواز غرب إيران، وسينقل بعدها إلى مشهد وقم، ثم كرمان حيث سيتم دفن سليماني إلى جانب رفاقه الشهداء بحسب وصيته.