https://ar.mehrnews.com/news/1912359/ ٠٢/٠٣/٢٠٢١ ٧:٢٥ م رمز الخبر 1912359 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٢/٠٣/٢٠٢١ ٧:٢٥ م فيديو؛ يهود أمريكا يحرقون العلم الاسرائيلي تحميل 5 MB رمز الخبر 1912359 کپی شد سمات احراق يهود امريكا الكيان الصهيوني محتوى ذات صلة عطايا: تحرير فلسطين هو مسؤولية الشعوب العربية والإسلامية مؤسّسة المصطفى(ص) تُقيم الحفل الثاني لتكريم مجتمع خدّام المصطفى(ص) الفلسطينيون أصعب شعب عرفه التاريخ ولا حل معهم سوى الاعتراف بحقوقهم اصابة شخصين على الاقل في انفجار مصنع وسط فلسطين المحتلة الاحتلال يحتج بعد دوس وزيرة أردنية على العلم الإسرائيلي
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