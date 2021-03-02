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٠٢‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٧:٢٥ م

فيديو؛

يهود أمريكا يحرقون العلم الاسرائيلي

يهود أمريكا يحرقون العلم الاسرائيلي

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رمز الخبر 1912359

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