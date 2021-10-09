  1. مالتي مدیا
  2. الصور
٠٩‏/١٠‏/٢٠٢١, ٦:٤٢ م

تقرير مصور:

مختارات من الصور الفائزة في مسابقة صور الطبيعة في أستراليا/ صور

مختارات من الصور الفائزة في مسابقة صور الطبيعة في أستراليا/ صور

يظهر هذا التقرير المصور مجموعة من الصور الفائزة في مسابقات لتصوير الطبيعة في أستراليا.

  

رمز الخبر 1918718
https://ar.mehrnews.com/news/1918718/

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