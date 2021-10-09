https://ar.mehrnews.com/news/1918718/ ٠٩/١٠/٢٠٢١, ٦:٤٢ م رمز الخبر 1918718 مالتي مدیا الصور مالتي مدیا الصور ٠٩/١٠/٢٠٢١, ٦:٤٢ م تقرير مصور: مختارات من الصور الفائزة في مسابقة صور الطبيعة في أستراليا/ صور يظهر هذا التقرير المصور مجموعة من الصور الفائزة في مسابقات لتصوير الطبيعة في أستراليا. مختارات من الصور الفائزة في مسابقة صور الطبيعة في أستراليا مختارات من الصور الفائزة في مسابقة صور الطبيعة في أستراليا مختارات من الصور الفائزة في مسابقة صور الطبيعة في أستراليا مختارات من الصور الفائزة في مسابقة صور الطبيعة في أستراليا مختارات من الصور الفائزة في مسابقة صور الطبيعة في أستراليا مختارات من الصور الفائزة في مسابقة صور الطبيعة في أستراليا مختارات من الصور الفائزة في مسابقة صور الطبيعة في أستراليا مختارات من الصور الفائزة في مسابقة صور الطبيعة في أستراليا مختارات من الصور الفائزة في مسابقة صور الطبيعة في أستراليا مختارات من الصور الفائزة في مسابقة صور الطبيعة في أستراليا مختارات من الصور الفائزة في مسابقة صور الطبيعة في أستراليا مختارات من الصور الفائزة في مسابقة صور الطبيعة في أستراليا مختارات من الصور الفائزة في مسابقة صور الطبيعة في أستراليا مختارات من الصور الفائزة في مسابقة صور الطبيعة في أستراليا مختارات من الصور الفائزة في مسابقة صور الطبيعة في أستراليا مختارات من الصور الفائزة في مسابقة صور الطبيعة في أستراليا رمز الخبر 1918718 کپی شد محتوى ذات صلة صور مختارة للطبيعة لعام 2019 /صور سحر الخريف /صور مختارات من عالم الحيوان /صور سمات مسابقة صور استراليا صور الطبيعة
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