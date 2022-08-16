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١٦‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٧:٢١ م

فيديو؛

في ذكرى تغييب العالم والمفكر الديني المؤثر في المجال الثقافي والسياسي والمقاومة الامام موسى الصدر

في ذكرى تغييب العالم والمفكر الديني المؤثر في المجال الثقافي والسياسي والمقاومة الامام موسى الصدر

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رمز الخبر 1925955
https://ar.mehrnews.com/news/1925955/

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