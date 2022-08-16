https://ar.mehrnews.com/news/1925955/ ١٦/٠٨/٢٠٢٢, ٧:٢١ م رمز الخبر 1925955 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٦/٠٨/٢٠٢٢, ٧:٢١ م فيديو؛ في ذكرى تغييب العالم والمفكر الديني المؤثر في المجال الثقافي والسياسي والمقاومة الامام موسى الصدر تحميل 2 MB رمز الخبر 1925955 کپی شد محتوى ذات صلة مجلس عزاء "علي الصدر" شقيق الامام موسى الصدر /صور موسى الصدر غاب أم غُيّب نوري المالكي: مشروع الشهيد الصدر ظل يشكل الخطر الاكبر على النفوذ الاستعماري سمات السيد موسى الصدر تغييب موسى الصدر ذكرى تغييب موسى الصدر
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