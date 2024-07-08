  1. مالتي مدیا
  2. الفيديو
٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:١٧ ص

شريط فيديو.. مراسم رفع راية محرم 1446 في الكويت تحت اجراءات امنية مشددة

شريط فيديو.. مراسم رفع راية محرم 1446 في الكويت تحت اجراءات امنية مشددة

أقيمت مراسم رفع راية محرم 1446 في الكويت في أحد المساجد الرئيسية بعاصمة البلاد، وسط حضور كبير من الكويتيين.

تحميل 4 MB

رمز الخبر 1946289

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات