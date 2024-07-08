https://ar.mehrnews.com/news/1946289/ ٠٨/٠٧/٢٠٢٤، ١١:١٧ ص رمز الخبر 1946289 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٨/٠٧/٢٠٢٤، ١١:١٧ ص شريط فيديو.. مراسم رفع راية محرم 1446 في الكويت تحت اجراءات امنية مشددة أقيمت مراسم رفع راية محرم 1446 في الكويت في أحد المساجد الرئيسية بعاصمة البلاد، وسط حضور كبير من الكويتيين. تحميل 4 MB رمز الخبر 1946289 کپی شد محتوى ذات صلة السلام على الحسين ، وعلى علي بن الحسين ، وعلى اولاد الحسين ، وعلى اصحاب الحسين إحياء أربعينية إمام الحسين (ع) بمدينة سنندج الايرانية / صور ذكرى استشهاد امام الحسين(ع) رمز الرحمة والحكمة والنزاهة سمات شهر محرم الحرام الكويت مراسم عزاء الامام الحسين (ع)
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