https://ar.mehrnews.com/news/1947982/ ٢٨/٠٨/٢٠٢٤، ٧:١٧ م رمز الخبر 1947982 مالتي مدیا الصور مالتي مدیا الصور ٢٨/٠٨/٢٠٢٤، ٧:١٧ م بالصور...لقاء الزعيم الوطني التركمانستاني مع قائد الثورة الإسلامية استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي اليوم الأربعاء في طهران الزعيم الوطني التركمانستاني قربان قلي بردي محمدوف. قائد الثورة قائد الثورة قائد الثورة قائد الثورة قائد الثورة قائد الثورة قائد الثورة قائد الثورة رمز الخبر 1947982 کپی شد محتوى ذات صلة قائد الثورة الإسلامية يعين اسكندر مومني نائب القائد العام للقوات المسلحة في قوة الشرطة قائد الثورة الاسلامية: توسيع العلاقات بين ايران وتركمانستان له اولوية قصوى بزشكيان: وقعنا على اتفاقيات استراتيجية مع تركمانستان سمات قائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئ الزعيم الوطني لتركمانستان ايران وتركمانستان قربان قلي بردي محمدوف
تعليقك