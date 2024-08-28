بالصور...لقاء الزعيم الوطني التركمانستاني مع قائد الثورة الإسلامية

استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي اليوم الأربعاء في طهران الزعيم الوطني التركمانستاني قربان قلي بردي محمدوف.