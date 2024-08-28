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٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٧:١٧ م

بالصور...لقاء الزعيم الوطني التركمانستاني مع قائد الثورة الإسلامية

بالصور...لقاء الزعيم الوطني التركمانستاني مع قائد الثورة الإسلامية

استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي اليوم الأربعاء في طهران الزعيم الوطني التركمانستاني قربان قلي بردي محمدوف.

رمز الخبر 1947982

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