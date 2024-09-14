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١٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:٢٦ م

بالفيديو...اصطدام سفينتين عابرتين للمحيطات في مياه جزيرة كيش الايرانية وانقاذ طاقمها

بالفيديو...اصطدام سفينتين عابرتين للمحيطات في مياه جزيرة كيش الايرانية وانقاذ طاقمها

اصطدمت سفينتان اجنبيتان عابرتان للمحيطات في مياه جزيرة كيش الايرانية.

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اصطدمت سفينتان عابرتان للمحيطات "نادون" و"نادوس" مع بعضهما البعض على بعد 25 ميلا جنوب غرب جزيرة كيش، وصدر الأمر بإجلاء جميع أفراد طاقم وركاب سفينة نادوس.

وقامت عوامة 16 للإنقاذ الايرانية بقيادة "يزدان درويشي" رئيس العمليات البحرية في كيش، بإنقاذ هاتين السفينتين اللتين تعرضتا لحادث وأنقذ طاقم السفينة.

تم الآن نقل السفينة المتضررة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وتم منع وقوع حادث في الممرات المائية في البلاد.

يذكر ان سفينة "نادن" تابعة لدولة سانت فنسنت وجزر غرينادين الواقعة في أمريكا الشمالية، كما تنتمي سفينة "نادوس" أيضًا إلى دولة بنما.

/انتهى/

رمز الخبر 1948479

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