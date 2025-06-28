https://ar.mehrnews.com/news/1959989/ ٢٨/٠٦/٢٠٢٥، ٧:٣٨ ص رمز الخبر 1959989 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٨/٠٦/٢٠٢٥، ٧:٣٨ ص بالفيديو والصور..وصول جثامين الشهداء إلى ساحة الثورة وصل قبل دقائق جثامين شهداء العدوان الصهيوني على ايران الاسلامية إلى ساحة الثورة. تحميل 7 MB وصول جثامين الشهداء إلى ساحة الثورة وصول جثامين الشهداء إلى ساحة الثورة وصول جثامين الشهداء إلى ساحة الثورة وصول جثامين الشهداء إلى ساحة الثورة وصول جثامين الشهداء إلى ساحة الثورة وصول جثامين الشهداء إلى ساحة الثورة وصول جثامين الشهداء إلى ساحة الثورة وصول جثامين الشهداء إلى ساحة الثورة وصول جثامين الشهداء إلى ساحة الثورة وصول جثامين الشهداء إلى ساحة الثورة وصول جثامين الشهداء إلى ساحة الثورة رمز الخبر 1959989 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة إيران تؤكد على التخصيب داخل أراضيها وتعتبر الكونسورتيوم مُكمّلاً لا بديلاً فيديو والصور..تشييع مهيب لجثمان شهداء الحرب مع الكيان الصهيوني في قم بزشكيان: العدوان الإسرائيلي الامريكي انتهك القوانين وعلى المجتمع الدولي انهاء التساهل مع اسرائيل سمات الشهداء شهداء العدوان الصهيوني شهداء الهجمات الاسرائيلية
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