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٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٧:٣٨ ص

بالفيديو والصور..وصول جثامين الشهداء إلى ساحة الثورة

بالفيديو والصور..وصول جثامين الشهداء إلى ساحة الثورة

وصل قبل دقائق جثامين شهداء العدوان الصهيوني على ايران الاسلامية إلى ساحة الثورة.

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رمز الخبر 1959989
جواد ماستری فراهانی

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