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٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٢:٢٦ م

شاهد..فيديو من قائد الثورة آية الله السيد مجتبى الخامنئي نشر لأول مرة

شاهد..فيديو من قائد الثورة آية الله السيد مجتبى الخامنئي نشر لأول مرة

شاهد فيديو جديد من قائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، تم نشره لأول مرة.

تحميل 507 KB

رمز الخبر 1972875
جواد ماستری فراهانی

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