https://ar.mehrnews.com/news/1972875/ ٠٨/٠٨/٢٠٢٦، ٢:٢٦ م رمز الخبر 1972875 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٨/٠٨/٢٠٢٦، ٢:٢٦ م شاهد..فيديو من قائد الثورة آية الله السيد مجتبى الخامنئي نشر لأول مرة شاهد فيديو جديد من قائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، تم نشره لأول مرة. تحميل 507 KB رمز الخبر 1972875 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة ولايتي: القوات الأجنبية يجب أن تغادر المنطقة پزشکیان: الخدمة بلا منّة والمشاركة الشعبية أساس حل مشكلات البلاد عراقجي: الاتفاق مع عُمان بات وشيكاً، لكن فتح مضيق هرمز مرهون بشروط أخرى بزشكيان: خططوا لإسقاط إيران خلال 48 ساعة وسوقها نحو السيناريو السوري الحرس الثوري: على الولايات المتحدة قبول شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز سفينة إماراتية تتعرض لهجوم في مضيق هرمز سمات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي قائد الثورة الامام الخامنئي الحرب على ايران
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