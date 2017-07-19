الثقافة رقیه معمارزاده ١٩ يوليو ٢٠١٧ - ١٦:٤٥ Download photos تقرير مصور أجمل المعابد وأقدمها عالمياً يوفيكم التقرير التالي أهم واجمل المعابد التاريخية التابعة لمختلف الأديان في العالم. سمات المناظر الخلابة في ايران الآثار التاريخية المعالم السياحية في ايران الابنية المعمارية مطالب مرتبط أكبر قبة عالميا في العاصمة طهران تل"هكمتانه" كنز عتيق يلتقي فيه عهدان من التاريخ الماضي والمعاصر مبنى ايراني بتصميم خاص يرشح لجائزة الهندسة المعمارية في آسيا (2AAA) العديد من السياح يختارون مدينة همدان لقضاء عطلتهم الصيفية إيفاد 31 مكتبة متنقلة الى القرى والأماكن النائية
تعليقك