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٢٨ يونيو ٢٠١٧ - ١٢:٥٢

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العديد من السياح يختارون مدينة همدان لقضاء عطلتهم الصيفية

العديد من السياح يختارون مدينة همدان لقضاء عطلتهم الصيفية

محافظة همدان غربي إيران يتوجه اليها العديد من السياح الذين اختارو هذه المنطقة الجميلة والتي تمتاز بدرجة حرارة معتدلة في موسم الصيف، ليقضوا ايام عطلتهم الصيفية فيها.

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محافظة همدان الواقعة غربي إيران تعد من أجمل المدن السياحية في هذا البلد حيث تمتاز بطبيعة جبلية خضراء حاضنة للعديد من الاماكن الرطبة والأنهار والينابيع ومساحة واسعة من السهول الخضراء أذ يعد اقليمها موطنا للعديد من أنواع الحيوانات البرية.

توجد الكثير من المناطق السياحية الجميلة في هذه المحافظة اهمها؛

المنطقة الرطبة "آبشينة" ، قرية "كنبد" ، قرية "أمزاجرد" ، سهل "ميشان" ، منطقة "شراء" المحمية ، مغارة "قلعة جوق" ، مغارة "بُكليجه" ، وادي "مراد بيك" ، مغارة "سراب كبودر آهنك" ، مغارة "على صدر" ، قلعة "الوند" ، تلفريك "كنج نامه"./انتهى/

رمز الخبر 1874006

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