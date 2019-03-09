شیرین سماره
٩ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦

تقرير مصور

الدورة الأولى لسباق الدراجات النارية للسيدات/صور

اقيمت الدورة الأولى لسباق الدراجات النارية للسيدات أمس الجمعة على حلبة السباق ازادي في طهران.

                           

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