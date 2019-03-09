الرياضة شیرین سماره ٩ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ Download photos تقرير مصور الدورة الأولى لسباق الدراجات النارية للسيدات/صور اقيمت الدورة الأولى لسباق الدراجات النارية للسيدات أمس الجمعة على حلبة السباق ازادي في طهران. سمات سباق الدراجات النارية السيدات الايرانيات ملعب آزادي مطالب مرتبط منافسات "موتوركروس" للسيدات في طهران / صور خط سكك الحديد جابهار-سرخس يوفر الامن في شرقي ايران "خانه تكاني" سنة تدعو الى بدء العام جديد في بيت نظيف / صور مسابقات رالي السيارات في الاهواز/صور المباراة النهائية من بطولة "فرمولا دريفت" في ايران / صور
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