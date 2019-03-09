خط سكك الحديد جابهار-سرخس يوفر الامن في شرقي ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن عدداً من الجمعيات الطلابية في جامعات شرقي ايران، وجهوا رسالة للقائد العام للحرث الثوري الايراني اللواء "محمد على جعفري" مقترحين فيها أن يتم تحويل العقد لإنشاء وتشغيل خط سكك الحديد من سرخس (شرقي البلاد) الى جابهار (جنوب شرقي البلاد) من حالة المقاولة الى مساهمة الحرس الثوري في المشروع ، وذلك في إطار استتباب الامن والاستقرار في مناطق شرقي وجنوب شرقي البلاد ومساعدة الطبقة المحرومة من الشعب في محافظتي خراسان الجنوبية وسيستان وبلوشستان، وتوفير البنى التحتية اللازمة من اجل الازدهار الاقتصادي وخلق فرص العمل ورفع المستوى الامني في هذه المناطق./انتهى/