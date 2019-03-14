إيران دیانا محمود ١٤ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ Download photos تقرير مصور لقاء قائد الثورة الاسلامية بأعضاء مجلس خبراء القيادة /صور التقى قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي أعضاء مجلس خبراء القيادة صباح اليوم الخميس. سمات قائد الثورة الاسلامية مجلس خبراء القيادة مطالب مرتبط قائد الثورة يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة /صور قائد الثورة الإسلامية: وضع الحدود مع الأعداء ضروري جداً لقاء قائد الثورة الاسلامية بأعضاء مجلس خبراء القيادة /صور مشاهد من لقاء اعضاء مجلس خبراء القيادة مع قائد الثورة الاسلامية
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