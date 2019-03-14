دیانا محمود
١٤ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٣٢

تقرير مصور

لقاء قائد الثورة الاسلامية بأعضاء مجلس خبراء القيادة /صور

التقى قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي أعضاء مجلس خبراء القيادة صباح اليوم الخميس.

    

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 8 + 2 =