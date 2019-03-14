قائد الثورة الإسلامية: وضع الحدود مع الأعداء ضروري جداً

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي استقبل صباح اليوم الخميس أعضاء مجلس خبراء القيادة، موكداً على أهمية وضع الحدود مع الأعداء ضروري جداً. منوهاً إلى ضرورة رفع القدرات والقوات الإيرانية للحد الاكثر لتصدي للهجوم للأعداء في أقصى درجاته، وذلك عبر شاع الإيمان العميق لدى الشعب والمسؤولين.

وتناول قائد الثورةالإسلامية في هذا اللقاء أساليب مواجهة التحديات والمتغيرات والأحداث الإيجابية، مبيناً إن ردة الفعل تجاه الأحداث يجب أن تكون فاعلة وغير انفعالية. فائمة على المواجهة الخلاقة وليس مواجهات ردات الفعل، مردفاً: في الحالة الأخيرة نكون نحن تابغين للأعداء اما الأولى فنكون خلاقين مبدعين، نتحدى العدو ونفاجئه من حيث لا يتوقع.

/يتبع/.