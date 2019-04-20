محمد مظهری
٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٢٩

تقرير مصور

شباب حزب الله في خوزستان لمساعدة منكوبي السيول

قام عدد من الشباب اللبنانيين المنتمين لحزب الله بتقديم مساعدات في المناطق التي اجتاحتها السيول والفيضانات.

   

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 8 + 5 =