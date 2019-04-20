الإجتماعي محمد مظهری ٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ Download photos تقرير مصور شباب حزب الله في خوزستان لمساعدة منكوبي السيول قام عدد من الشباب اللبنانيين المنتمين لحزب الله بتقديم مساعدات في المناطق التي اجتاحتها السيول والفيضانات. سمات حزب الله التواجد اللبناني في ايران محافظة خوزستان السيول في ايران مطالب مرتبط مهرجان "يل تير تندر" الوطني الخامس في جنوب غرب ايران روحاني: الأمطار والسيول الأخيرة في البلاد لم تكن مسبوقة في السنوات المائة الماضية وفاة المدرب واللاعب السابق في نادي "استقلال" منصور بور حيدري بزشكيان: يدعو الى تعاون الدول من أجل إعادة الأمن والاستقرار الى المنطقة
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