روحاني: الأمطار والسيول الأخيرة في البلاد لم تكن مسبوقة في السنوات المائة الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني أوضح في تصريح ادلى به خلال اجتماع لجنة الازمة في محافظة لرستان اليوم السبت، أنه وفقا لتصريح الامام الراحل (رض) كان العام 1979 عاما صعبا وشاقا لكنه كان في الوقت ذاته افضل عام، والعام الحالي كذلك يمكن اعتباره عاما مليئا بالمشقة وزاخرا بالنعمة في الوقت ذاته.

واعتبر الامطار الهاطلة لغاية الان بانها متميزة تماما عن الاعوام الماضية، مما تعد نعمة وثروة الهية عظيمة وقال، لقد طلبنا من الخبراء دراسة السيول الاخيرة في البلاد والاجراءات المتخذة وغير المتخذة واعداد تقرير وطني عن ذلك في غضون 6 اشهر من اجل تقييم الامكانيات وتحديد الاولويات.

واوضح بان الامطار الاخيرة الهاطلة كانت غير مسبوقة على مدى الاعوام المائة الاخيرة، حيث شهدت نحو 25 محافظة امطارا غزيرة، داعيا لعدم اعطاء تراخيص للبناء في المسارات المتوقعة للسيول وعلى ضفاف الانهر توخيا للاضرار.

وقال الرئيس روحاني، لا يمكن التكهن ان كانت الامطار الغزيرة المسببة للسيول ستستمر ام لا ولكن ينبغي العمل بناء على مسالة ان العام القادم سيكون كذلك.

واكد ضرورة الاستفادة من الخبرات في ظروف الازمة واضاف، انه ينبغي علينا التعليم لمواجهة مثل هذه الحالات بصورة اوسع لجميع المناطق.