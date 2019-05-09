دیانا محمود
٩ مايو ٢٠١٩ - ١٤:٠١

تقرير مصور

عمليات إطفاء الحريق في سوق تبريز المسقوف /صور

تعرض سوق تبريز التاريخي لحريق ليلية أمس الأربعاء، حيث سارعت طواقم الاطفاء لإخماد الحريق من اللحظات الأولى.

    

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 1 =