الصور دیانا محمود ٩ مايو ٢٠١٩ - ١٤:٠١ Download photos تقرير مصور عمليات إطفاء الحريق في سوق تبريز المسقوف /صور تعرض سوق تبريز التاريخي لحريق ليلية أمس الأربعاء، حيث سارعت طواقم الاطفاء لإخماد الحريق من اللحظات الأولى. سمات حريق اخماد حريق تبريز الآثار التاريخية في ايران مطالب مرتبط إخماد حريق ضخم في مبنى وزارة الطاقة الايرانية بعد 48 ساعة حريق في محافظة فارس يلتهم 2500 هكتار من غابات باساركاد المالكي يعتبر التهديد الامريكي ضد ايران خرقاً للقوانين الدولية اصابة 24 شخصا في حريق اندلع في برج سكني غرب طهران حريق يشب في أحد أبراج دبي
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