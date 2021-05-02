إخماد حريق اندلع في الصناعة الكيميائية بمولدان قم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اندلع صباح اليوم حريق واسع النطاق في حي الشكوهية الصناعية، الواقعة على بعد 20 كيلومترًا من مدينة قم، في مصنع مولدان للصناعات الكيميائية في قم وتم إرسال فرق الإطفاء والطوارئ على الفور إلى المنطقة.

ونظراً لحجم الحريق، أعلنت فرقة الإطفاء في المنطقة حالة حمراء وطلبت المساعدة من الجهات المعنية، وبعد 3 ساعات من الجهود المتواصلة، قام رجال الإطفاء بإخماد الحريق، لكن الحادث خلف 6 جرحى والكثير من الاضرار.

وذكر وكيل النيابة في مدينة قم "علي اصغر سلطاني" أن حجم الضرريبلغ أكثر من 80 مليار تومان وتابع: "سبب الحريق غير مقصود حسب الرأي الأولي للخبراء" لكن التحقيقات اللازمة جارية ولم يتم استدعاء أو توقيف أي شخص والتحقيقات القضائية جارية.

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