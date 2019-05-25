شیرین سماره
٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٤:٢٩

تقرير مصور

احياء ليلة القدر الأولى في مرقد الأمام الرضا (ع)/صور

اقيمت مراسم ليلة القدر الأولى في التاسع عشر من رمضان المبارك في مرقد الإمام الرضا (ع) في مدينة مشهد.

                         

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