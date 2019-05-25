الإجتماعي شیرین سماره ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٤:٢٩ Download photos تقرير مصور احياء ليلة القدر الأولى في مرقد الأمام الرضا (ع)/صور اقيمت مراسم ليلة القدر الأولى في التاسع عشر من رمضان المبارك في مرقد الإمام الرضا (ع) في مدينة مشهد. سمات شهر رمضان المبارك احياء ليلة القدر مشهد مرقد الامام الرضا (ع) مطالب مرتبط مراسم احياء ليلة القدر الأولى في "بهشت زهرا"/صور مراسم أحياء ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك مراسم ليلة القدر بحضور قائد الثورة الاسلامية / صور قائد الثورة: أحيوا ليلة النصف من شعبان بالدعاء والذكر والتوسّل
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