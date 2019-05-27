الثقافة دیانا محمود ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ Download photos تقرير مصور مراسم احياء ليلة 21 من رمضان المبارك في مشهد المقدسة/صور اقيمت مراسم احياء ليلة 21 من رمضان المبارك في حرم الامام الرضا (ع)، بحضور كبير من اهالي مشهد المقدسة. سمات شهر رمضان ليلة القدر مشهد مرقد الامام الرضا (ع) مطالب مرتبط احياء الليلة الأولى من ليالي القدر في مرقد الإمام علي (ع) إحياء ليلة 21 رمضان في مرقد السيدة المعصومة (س) /فيلم السيد نصرالله: معنيون بمواجهة صفقة القرن احياء ليلة القدر في كهف الشهداء بطهران/صور احياء ليلة القدر الأولى في مرقد الأمام الرضا (ع)/صور
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