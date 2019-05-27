دیانا محمود
٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٦

تقرير مصور

مراسم احياء ليلة 21 من رمضان المبارك في مشهد المقدسة/صور

اقيمت مراسم احياء ليلة 21 من رمضان المبارك في حرم الامام الرضا (ع)، بحضور كبير من اهالي مشهد المقدسة.

    

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