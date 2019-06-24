إيران رقیه معمارزاده ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٦:٣٧ Download photos تقرير مصور ارساء ناقلة نفط عملاقة في ميناء بندر عباس تمت عمليات التوجيه والاتصال والسحب لناقلة نفط تزن نحو 320 طنا في ميناء بندر عباس جنوبي ايران بنجاح. سمات ناقلات النفط ميناء بندر عباس ناقلات النفط الايرانية مطالب مرتبط مسرحية "ميديا" تستمر بعروضها في طهران /صور الصين تزيح الستار عن أول ناقلة نفط ذكية لها / فيديو تشييع جثمان الشهيد مومني من مدافعي الحرم /صور قائد الثورة الاسلامية يلتقي المشرفين على مؤتمر شهداء محافظة كردستان /صور
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