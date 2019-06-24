رقیه معمارزاده
٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٦:٣٧

تقرير مصور

ارساء ناقلة نفط عملاقة في ميناء بندر عباس

تمت عمليات التوجيه والاتصال والسحب لناقلة نفط تزن نحو 320 طنا في ميناء بندر عباس جنوبي ايران بنجاح.

    

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