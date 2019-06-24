https://ar.mehrnews.com/news/1895764/ ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٦:٤٢ رمز الخبر 1895764 الفيديو الفيديو ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٦:٤٢ شريط مصور الصين تزيح الستار عن أول ناقلة نفط ذكية لها / فيديو أزاحت الصين الستار عن ناقلة نفط ذكية وعملاقة تتسع نحو ثلاثة ملاعب كرة قدم وتصل حمولتها الى 308 الف طن. تحميل 7 MB رمز الخبر 1895764 سمات الصين ناقلات النفط ناقلة نفط ذكية مطالب مرتبط ارساء ناقلة نفط عملاقة في ميناء بندر عباس عراقجي يطالب بريطانيا بدفع ديونها تجاه ايران قرقاش: التوتر القائم في المنطقة لا يمكن تسويته إلا بالطرق السياسية
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