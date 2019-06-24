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٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٦:٤٢

شريط مصور

الصين تزيح الستار عن أول ناقلة نفط ذكية لها / فيديو

الصين تزيح الستار عن أول ناقلة نفط ذكية لها / فيديو

أزاحت الصين الستار عن ناقلة نفط ذكية وعملاقة تتسع نحو ثلاثة ملاعب كرة قدم وتصل حمولتها الى 308 الف طن.

تحميل 7 MB

    

رمز الخبر 1895764

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