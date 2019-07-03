رقیه معمارزاده
٣ يوليو ٢٠١٩ - ١٦:٢٤

تقرير مصور

صفوف تعليم القواعد السلوكية في الصين / صور

يعقد في مدينة شانغهاي الصينية صفوف تعليم القواعد السلوكية والشكليات للأطفال.

     

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