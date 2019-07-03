الإجتماعي رقیه معمارزاده ٣ يوليو ٢٠١٩ - ١٦:٢٤ Download photos تقرير مصور صفوف تعليم القواعد السلوكية في الصين / صور يعقد في مدينة شانغهاي الصينية صفوف تعليم القواعد السلوكية والشكليات للأطفال. سمات الصين تعليم الاطفال التعليم والتربية مطالب مرتبط جامعيون وأكاديميون يطالبون بالافراج عن الشيخ زكزكي / صور محاكاة عملية إسقاط طائرة ركاب ايرانية على يد القوات الامريكية / فيديو عرض مسرحية "كرونوس" في طهران / صور البطولة الوطنية لألعاب القوى للفتيات في "شهركرد" / صور هطول الامطار الصيفية في شمال ايران / صور
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