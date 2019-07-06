رحلة الى احد اجمل المناطق السياحية في ايران عبر نافذة مهر/ صور

تبدأ هذه الرحلة من مدينة "كيلان" شمالي ايران، التي تتميز بطيبعتها الخضراء والغابات الكثيفة ووالكبيرة والمراعي الطبيعية والأنهر الزاخرة والامطار الغزيرة، حيث تعد من أهم الوجهات السياحية في ايران.

وعند حدود مدينتي "كيلان" و"اردبيل" نصل الى اهم المناطق السياحية وآخر محمية في محافظة "كيلان" والمعروفة بمنعطف "حيران" ، إذ تطل هذه المنطقة من جهة على جبال تغطيها الغابات ومن جهة اخرى على وادٍ ليس عميقا جدا والذي يعبر منه نهر "ارس"، وفي معظم الاحيان تغمرها الغيوم والضباب وتغطي سفاحها الازهار والنباتات البرية.

وبعد العبور من منطقة "حيران" نصل الى احدى اجمل المناطق السياحية في البلاد وهي محافظة "اردبيل" شمال غربي ايران، اذ تستقطب اليها الكثير من السياح في جميع فصول السنة، سيما في الربيع والصيف.

ومن أجمل وأشهر المناطق السياحية في "اردبيل" هي مدينة "سرعين" ذات الينابيع الساخنة الطبيعية، حيث تبعد 25 كم من مركز المحافظة.