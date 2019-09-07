إيران ٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٦:٥٤ Download photos تقرير مصور إقامة بطولة "الكاراتيه" على مستوى الدولة في مدينة "شهركرد" /صور إستضافت مدينة "جهار محل وبختياري" الدورة الثانية لمسابقة الكاراتيه على مستوى البلاد وذلك في تاريخ 5و6 سبتمبر. سمات بطولة ايران مسابقات الكاراتيه الكاراتيه مطالب مرتبط إيران تتوج ببطولة الكاراتيه الدولية النساء الايرانيات يفزن ببطولة الكاراتية الدولية الايرانية عباسعلي تحتل المرتبة الثانية في الكاراتيه اربعة لاعبين ايرانيين يحرزون الميدالية البرونزية في الكاراتيه لاعب الكاراتيه الايراني جاسم ويشكاهي يتقلد الميدالية الذهبية
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