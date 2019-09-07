٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٦:٥٤

تقرير مصور

إقامة بطولة "الكاراتيه" على مستوى الدولة في مدينة "شهركرد" /صور

إستضافت مدينة "جهار محل وبختياري" الدورة الثانية لمسابقة الكاراتيه على مستوى البلاد وذلك في تاريخ 5و6 سبتمبر.

                  

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