الرئيس المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل الى طهران

وأفادت مهر للأنباء أنه بعد وصوله الى العاصمة طهران اليوم الاحد، من المقرر أن يلتقي الرئيس المؤقت المنظمة الدولية للطاقة النووية "كورنيل فيروتا" مع المسؤولين الايرانيين لإجراء مباحثات حول البرنامج النووي الايراني.

ووفقا لما ينص عليه الاتفاق النووي وفي اطار اشراف المنظمة الدولية للطاقة النووية على البرنامج النووي الايراني، يجب أن تقدم هذه المنظمة في فترات زمنية معينية تقريرا حول ميزان التزام طهران بالاتفاق النووي الى هيئة الحكام في هذه المؤسسة.

يذكر أن الدبلوماسي الروماني كورنيل فيروتا كان يشغل منصب المساعد في المنظمة الدولية للطاقة الذرية وبعد وفاة يوكيا آمانو تقلد فيروتا منصب رئاسة هذه المنظمة بشكل مؤقت./انتهى/