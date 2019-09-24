الصور ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ Download photos تقرير مصور المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الحكومة الايرانية عقد المتحدث باسم الحكومة ، علي ربيعي ، اجتماعًا صباح امس الاثنين في مبنى كوثر الواقع في مكتب رئاسة الجمهورية. سمات ايران الحكومة الايرانية مؤتمر صحفي مطالب مرتبط الإدارة الأميركية تفرض قيودا على تحرّكات روحاني في نيويورك إيران تطلق سراح ناقلة النفط البريطانية بعد استكمال الإجراءات القانونية روحاني ينتقد إتهامات الدول الاوروبية الثلاث ضد ايران رسالة شعوب منطقننا هي السلام وانهاء التدخل الاجنبي في الخليج الفارسي
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