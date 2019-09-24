٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢

تقرير مصور

المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الحكومة الايرانية

عقد المتحدث باسم الحكومة ، علي ربيعي ، اجتماعًا صباح امس الاثنين في مبنى كوثر الواقع في مكتب رئاسة الجمهورية.

      

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