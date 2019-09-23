  1. إيران
٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٩:٣٤

إيران تطلق سراح ناقلة النفط البريطانية بعد استكمال الإجراءات القانونية

إيران تطلق سراح ناقلة النفط البريطانية بعد استكمال الإجراءات القانونية

أعلن السفير الايراني في لندن "حميد بعيدي نجاد"، اليوم الاثنين، عن إطلاق سراح الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بعيدي نجاد ذكر في تغريده نشرها عبر حسابه بموقع تويتر اليوم الاثنين، انه "تم اليوم رفع الحجز عن سفينة ستنا امبرو الكبيرة التي ترفع علم بريطانيا، وذلك بعد اكتمال الاجراءات القضائية والقانونية للجمهورية الاسلامية الايرانية بشأنها".

وكانت بحرية حرس الثورة الاسلامية اعلنت في 19 يوليو (2019) احتجاز سفينة بريطانية تدعى "استنا ايمبرو" عند العبور من مضيق هرمز، وذلك على خلفية نقضها قوانين الملاحة البحرية الدولية وتلبية لطلب منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية./انتهى/

رمز الخبر 1898065

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 9 + 1 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي