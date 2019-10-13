١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨

حضور القائد العام للقوات المسلحة الايرانية في جامعة "امام حسين (ع)" / صور

حضر قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي مراسم تخرج ضباط جامعة "امام حسين (ع)" العسكرية.

      

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