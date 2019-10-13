السياسة ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ Download photos حضور القائد العام للقوات المسلحة الايرانية في جامعة "امام حسين (ع)" / صور حضر قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي مراسم تخرج ضباط جامعة "امام حسين (ع)" العسكرية. سمات قائد الثورة الإسلامية جامعة امام حسين (ع) السيد علي الخامنئي مطالب مرتبط حشود زوار الإمام الحسين على حدود مهران /صور ايران والعراق يشكلان محورا استراتيجيا يمثل وحدة المسلمين حشود الزوار في حدود "شلمجه" /صور آخر الصور الملتقطة من ناقلة النفط الايرانية SABITI / صور
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