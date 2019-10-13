ايران والعراق يشكلان محورا استراتيجيا يمثل وحدة المسلمين

وصرح مستشار القائد العام للقوات المسلحة الايرانية اللواء يحيى رحيم صفوي لمراسل وكالة مهر للأنباء قبل توجهه نحو كربلاء للانضمام الى مسيرة الاربعين، صرح أن المحور الذي يتشكل من ايران والعراق وسوريا ولبنان يعد محورا استراتيجيا وعقائديا واقتصاديا من اجل وحدة المسلمين.

وأضاف: ان مسيرة الاربعين تمثل وحدة المسلمين مشيرا الى احد شعارات مسيرة الاربعين "حب الحسين يجمعنا" وقال: ان هذا الشعار ليس حكرا للمسلمين فقط با انه يشمل المسيحيين وغيرهم من الديانات الاخرى.

وفيما يتعلق بمخطط الاعداء الاخير في العراق أفاد صفوي: التوتر الاخير في العراق يعكس تلبّك الاعداء، اذ ان الصهاينة والامريكيين والدول الرجعية يظنون انهم قادرون على التصدي امام الحشود الكبيرة في مسيرة الاربعين، بينما الزوار يشاركون بناءا على عشقهم في هذه المسيرة ولا شيء يقدر على التصدي لهذا العشق./انتهى/