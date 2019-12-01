١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٥:٤٢

تقریر مصور

مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران

عقد رئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني" صباح اليوم الاحد مؤتمرا صحفيا بمناسبة يوم مجلس الشورى في طهران.

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