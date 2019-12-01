الصور ١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٥:٤٢ Download photos تقریر مصور مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران عقد رئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني" صباح اليوم الاحد مؤتمرا صحفيا بمناسبة يوم مجلس الشورى في طهران. سمات علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الاسلامي ايران مطالب مرتبط لاريجاني يلتقي لجنة عضوات مجلس الشورى الإسلامي /صور الاعلان عن آخر حصيلة لليوم الاول لتسجيل المرشحين لإنتخابات مجلس الشورى تقرير مصور عن افتتاح متحف مجلس الشورى الاسلامي (1) تقرير مصور عن افتتاح متحف مجلس الشورى الاسلامي (2)
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