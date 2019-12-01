  1. إيران
١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٦:٢٢

الاعلان عن آخر حصيلة لليوم الاول لتسجيل المرشحين لإنتخابات مجلس الشورى

الاعلان عن آخر حصيلة لليوم الاول لتسجيل المرشحين لإنتخابات مجلس الشورى

وصل عدد المرشحين لإنتخابات مجلس الشورى الاسلامي الى 550 شخصا وفقا لاعلان المتحدث باسم لجنة الانتخابات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم لجنة الانتخابات اسماعيل موسوي قال في تصريح للصحفيين ان عدد المرشحين لغاية الان وصل الى 550 شخصا.

وأضاف أنه كل يوم وبعد انتهاء ساعات العمل سوف يتم الاعلان عن الحصيلة النهائية لعدد المرشحين للإنتخابات القادمة لمجلس الشورى الاسلامي.

ويذكر أن موسوي سبق وأعلن في تصريح له، إن تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة في نسختها الحادية عشر سيستمر لغاية يوم السبت المقبل على مدى اسبوع واحد في 208 منطقة انتخابية.

ويشار الى ان الانتخابات التشريعية المقبلة ستقام في 21 شباط / فبراير المقبل./انتهى/

رمز الخبر 1899652

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