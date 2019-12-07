الإجتماعي ٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٣:١٩ Download photos تقرير مصور التصفيات النهائية لمسابقة التصوير الفوتوغرافى للحياة البرية لعام 2019/صور انتخبت الصور الافضل للتصفيات النهائية لمسابقة التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية لعام 2019 من 48 الف صور مرسلة. سمات مسابقة التصوير الحياة البرية المسابقات الدولية مطالب مرتبط الجماهير تختار "الليلة التي أصبح القمر بدرا" كأفضل فيلم لمهرجان "ليالي تالين السوداء" الدولي صورة أحد مصوري "وكالة مهر للأنباء" ضمن الصور الفائزة في مسابقة الطقس لعام 2019 افتتاح المسابقة الدولية لكرة السّلة في "زنجان"
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