الجماهير تختار "الليلة التي أصبح القمر بدرا" كأفضل فيلم لمهرجان "ليالي تالين السوداء" الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن هوليوود ريبورتر أنه في اختتام الدورة الثالثة والعشرين من المهرجان الدولي "ليالي تالين السوداء" للأفلام امس السبت، حاز الفيلم الايراني "اللية التي أصبح فيها القمر بدرا" من اخراج "نرجس آبيار" على جائزة أفضل فيلم من وجهة نظر المشاهدين.

يشار الى أن مهرجان "ليالي تالين السوداء" عقد منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وحتى الاول من ديسمبر/كانون الأول القادم في إستونيا.

وشارك الفيلم "الليلة التي أصبح القمر بدرا" للمخرجة "نرجس آبيار" بمهرجان ألف الدولي بقسم المسابقة الدولي وعرض الفيلم لأول مرة في القاعة الأصلية بحضور آبيار والفنان "هوتن شكيبا" والمنتج "محمد حسين قاسمي" وشاهد الفيلم 500 مشاهد وكان موضع ترحيب من قبل الجماهير والنقاد.

واستطاع الفيلم في مشاركته الدولية الأولى أن يجذب إهتمام المشاهدين. وأجاب صناع الفيلم على أسئلة الجمهور بهذا الحدث الفني.

وتم عرض الفيلم للمرة الثانية يوم الاثنين بمقاطعة تارتو وسيشهد هذا الفيلم عرضه الثالث 30 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وشاركت "نرجس آبيار" قبل ذلك بمهرجان تالين السينمائي بدورته الـ20 بفيلم "نفس" وفازت بجائزة أفضل إخراج عن هذا الفيلم.

ويروي الفيلم قصة فتاة من جنوب طهران تحب شاباً من احدى المحافظات، ولأسباب تضطر الى السفر الى خارج البلاد، فيرافقها اخوها وفي الطريق تحصل احداث اخرى./انتهى/.