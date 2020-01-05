٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٣:٠٧

نواب ايرانيون يرددون هتافات "الموت لأمريكا" في اجتماع البرلمان

ردد عدد من النواب الايرانيين خلال اجتماع البرلمان صباح اليوم السبت هتافات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".

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