الصور ٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٣:٠٧ Download photos نواب ايرانيون يرددون هتافات "الموت لأمريكا" في اجتماع البرلمان ردد عدد من النواب الايرانيين خلال اجتماع البرلمان صباح اليوم السبت هتافات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل". سمات مجلس الشورى الاسلامي الموت لامريكا قاسم سليماني مطالب مرتبط شعار الموت لأمريكا يدوّي في البرلمان الإيراني ولاريجاني يعلق !! قائد الجيش الإيراني: سنعرف في نهاية المطاف من ذا الذي سيتلقى ضربات في 52 هدفا !!! العميد حاتمي: مؤيدو عملية إغتيال الفريق قاسم سليماني سيدفعون الثمن مسؤول بحركة النجباء: لن نتوقف الا بالجلاء الكامل لقوات الاحتلال الامريكي ظريف يبحث مع منسق العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي التصعيد الاخير في المنطقة
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