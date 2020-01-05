ظريف يبحث مع منسق العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي التصعيد الاخير في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف تحدث هاتفيا مع منسق السياسات الخارجية في الاتحاد الاوروبي "جوزيف بورل"، حيث تمحور الحديث حول موضوع التصعيد الأخير في المنطقة والارهاب الحكومي التي تمارسه الولايات المتحدة واخر التطورات حول الاتفاق النووي.

والجدير بالذكر أن امس التقى ظريف بنظيره القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثاني الذي جاء في زيارة الى طهران حيث تناولا الحديث حول أمور تتعلق بالعلاقات الثنائية وأهم قضايا المنطقة والعالم سيما الظروف الجديدة التي تسودعلى الساحة العراقية في ظل العملية الارهابية التي نفذتها الولايات المتحدة في اغتيال الرفيق الشهيد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس.

كما وتحدث ظريف هاتفيا أمس نظائره من آذربيجان وعمان وروسيا والصين والعراق وطاجيكستان والرئيس التنفيذي في أفغانستان في سياق هذه المواضيع./انتهى/.