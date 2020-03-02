مراسم تقديم رئيس الاخبار الخارجية لوكالة مهر للأنباء وتوديع الرئيس السابق/بالصور

أقيم اليوم الاثنين في مقر وكالة مهر للانباء مراسم توديع رئيس قسم الأخبار الخارجية لوكالة مهر للأنباء "مجيد رفيعي" وتقديم الرئيس الجديد " مهدي عزيزي".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جرى صباح اليوم الاثنين، مراسم تقديم رئيسي قسم وسائل الإعلام الجديدة وقسم الأخبار الخارجية في وكالة مهر للأنباء.

وعينت وكالة "مهر" للأنباء، خلال قرارين منفصلين "مجيد رفيعي" مديراً عاماً لوسائل الإعلام الجديدة و"مهدي عزيزي" مديراً عاماً للأخبار الخارجية.

وعمل رفيعي، الذي كان يشغل سابقًا منصب المدير العام للاخبار الخارجية في وكالة مهر للانباء، في منصب رئيس المنظمة الثقافية والفنية التابعة لبلدية مدينة قم /وسط ايران/، ومحرر جريدة "همشهري جوان" وموقع "فردا".

هذا فيما عمل عزيزي سابقًا كنائب ومحرّر لوكالة "قدس" للأنباء، كما عمل مع وكالة أنباء فارس وصحيفة "سياست امروز"./انتهى/