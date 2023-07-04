ستتم إقامة 3000 موكب "ضيافة 10 كلم" بمناسبة حلول عيد الغدير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب المؤسسة الثقافية والفنية لبلدية طهران، حميد رضا خونويي، خلال تصريح خاص انه سيتم تنظيم 3000 موكب على طول مسار موكب الغدير بأكمله من ساحة الإمام الحسين (ع) إلى ساحة آزادي، خلال مسيرة تمتد لـ10 كيلومترات...

وفي إشارة إلى الترتيبات الخاصة باحتفالات عيد غدير، قال نائب المؤسسة الثقافية والفنية لبلدية طهران، في حديث مع مراسل وكالة مهر: "تمت دعوة الأشخاص والوفود لحضور المواكب والمسيرات على طول طريق المسير".

واكد خونويي، انه بناءً على ذلك تم تسجيل المجموعات الشعبية والوفود الدينية من خلال نظام خاص وموجودة على طول الطريق، منوّها الى انه هذه المواكب ستفوم بتقديم كلاً من الأنشطة الترفيهية والثقافية.

وقال: "لحسن الحظ أبدت الوفود الشعبية اهتماما أكبر من العام الماضي، ويوم الجمعة سيتم تنظيم 3000 موكب على طول الطريق بأكمله من ساحة الإمام الحسين (ع) إلى ساحة آزادي". وفي إشارة إلى الاستعدادات الأخرى المخطط لها، قال نائب مدير المؤسسة الثقافية والفنية في بلدية طهران، انه سيتم توزيع حزمة ترفيهية خاصة للأطفال وللشباب على طول الطريق من خلال المواكب.

يقام حفل غدير العشرة كيلومترات هذا العام يوم الجمعة من الساعة 18:00 حتى 22:00 للعام الثاني على التوالي بحضور محبي أهل البيت عليهم السلام (عليهم السلام)...

جدير بالذكر انه تشير التوقعات إلى أن ما يقرب من 5 ملايين شخص من طهران سيشاركون في هذا الحزب.

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