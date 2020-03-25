٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٥

تقریر مصور

مختبر تخصصي لفحص عينات "كورونا" في مدينة الاهواز

يقدم هذا التقرير المصور احدى المختبرات لفحص عينات "كورونا" في مدينة الأهواز (جنوب ايران).

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