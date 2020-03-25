الصور ٢٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٥ Download photos تقریر مصور مختبر تخصصي لفحص عينات "كورونا" في مدينة الاهواز يقدم هذا التقرير المصور احدى المختبرات لفحص عينات "كورونا" في مدينة الأهواز (جنوب ايران). سمات فيروس كورونا ايران مدينة الأهواز مطالب مرتبط "مهر" تطلق وسم "السين الثامنة" للشهيد سليماني ضمن سفرة "السبع سينات"/ النوروز المقبل في بيت المقدس مكافحة الجراد الصحراوي في منطقة سیریک /صور عجلات الجيش الايراني لتطهير وتعقيم الأماكن العامة / صور هدوء نسبي في شوارع طهران في ظل كورونا / صور توزيع حزم المواد الغذائية للمحتاجين / صور
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