سجادة "ساروق" / صور

سجاد ساروق هي نوع من السجاد الايراني اليدوي، وهي من الحرف اليدوية في ساروق. تتمتع منطقة ساروق بتاريخ طويل من السجاد اليدوي وهي مشهورة عالميًا.

ساروق وجيرية قريتان في شمال أراك لديهم مهارات خاصة في نسج السجاد. إن تاريخ حياكة السجاد الذي يعود إلى قرون في هاتين المنطقتين جعل ماركة ساروق للسجاد مشهورة، والدول الأوروبية والأمريكية على دراية بعلامة سلروق التجارية.

بالطبع، نسج هذه السجادة أكثر ازدهارًا في قرية جريا، ومعظم سجاد ساروق منسوج من قبل سكان هذه القرية. تتميز هذه السجادة المصنوعة يدويًا بالتصميمات الهندسية والأشكال المنحنية المنقوشة في كل من الأنماط الأمريكية والتقليدية.

الزخارف التقليدية تشمل هراتي أو شجيرات أو زهور في أشكال سداسية وبيضاوية ومستديرة الشكل.