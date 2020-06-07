السياسة ٧ يونيو ٢٠٢٠ - ١٥:٠١ Download photos الامتحانات النهائية في ظل أزمة كورونا / صور إقامة الإمتحانات لطلاب المدارس في مدينة تبريز مع مراعاة الضوابط الصحية المتبعة. سمات ايران فيروس كورونا الامتحانات في ايران تبريز مطالب مرتبط مهرجان "يل تير تندر" الوطني الخامس في جنوب غرب ايران بساطة الحياة في قرى منطقة "موكي" في إيران /صور الطبيعة البكر المذهلة في "جهارمحال وبختیاری" وفاة المدرب واللاعب السابق في نادي "استقلال" منصور بور حيدري بزشكيان: يدعو الى تعاون الدول من أجل إعادة الأمن والاستقرار الى المنطقة المدير العام للمراعي الإيرانية يفند خبر دخول الجمال القطرية الى مراعي ايران جولة هادئة للعدسة في أطراف ايران /صور رسومات معبرة خلقت في المشفى / صور ايران ستصدر 3 مليون طن من القمح الفائض زاوية مميزة من خلف العدسة
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