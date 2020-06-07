٧ يونيو ٢٠٢٠ - ١٥:٠١

الامتحانات النهائية في ظل أزمة كورونا / صور

إقامة الإمتحانات لطلاب المدارس في مدينة تبريز مع مراعاة الضوابط الصحية المتبعة.

   

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