تشييع ودفن جثمان العلامة الفقيد آية الله مصباح يزدي في قم/بالصور

شيع جثمان المفكر، والمجتهد، العلامة الفقيد آية الله مصباح يزدي (رحمة عليه) صباح الاثنين 4 يناير / كانون الثاني 2021 للميلاد الى مثواهِ الأخير وسطَ مشاركة رسمية وشعبية بمدينة قم المقدسة، وفي ختام مراسم التشييع، تم دفن جثمان العلامة يزدي الى الجوار من الضريح الشريف للسيدة المعصومة (س).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه توفي مساء الجمعة (1/1/2021)، "آية الله العلامة محمد تقي مصباح يزدي" عن عمر ناهز الـ 86 عاماً بعد معاناة من المرض؛ وفق بيان صادر عن مؤسسة الإمام الخميني (ره)./انتهى/