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٠٢‏/٠١‏/٢٠٢١ ٢:٤٨ م

حزب الله يعزي بوفاة سماحة آية الله مصباح يزدي

حزب الله يعزي بوفاة سماحة آية الله مصباح يزدي

أصدر حزب الله بياناً عزى فيه بوفاة سماحة آية الله الشيخ محمد تقي مصباح ‏يزدي. ‏

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال الحزب "فقدت الأمة الإسلامية فقيهاً كبيراً ومفكراً إسلامياً عظيماً وعارفاً شامخاً من ‏أولياء الله الصالحين والمخلصين، هو سماحة آية الله الشيخ محمد تقي مصباح ‏اليزدي أعلى الله تعالى مقامه". ‏

وأكد حزب الله في بيانه أن "هذا الفقيه المجاهد قضى عمره الشريف كله في خدمة الإسلام والثورة ‏الإسلامية والجمهورية الإسلامية والصحوة الإسلامية والمقاومين والمجاهدين ‏في كل أنحاء العالم، وكان لمقاومتنا ومجاهدينا في لبنان نصيب وافر من عنايته ‏وتربيته ومحبته ودعائه ونصرته في كل المراحل". ‏

وتقدم حزب الله "من مولانا صاحب الزمان "عليه السلام" ومن سماحة ‏الإمام السيد الخامنئي "دام ظله" ومراجعنا الكرام دامت بركاتهم والحوزات ‏العلمية وأمتنا الإسلامية وبالأخص من عائلته الشريفة والكريمة ومن جميع ‏تلامذته ومحبيه بأحر التعازي وأسمى آيات العزاء والمواساة لرحيل هذه ‏الشخصية العظيمة، ونسأل الله تعالى له الرضوان وعلو الدرجات". ‏

المصدر: المنار

رمز الخبر 1910635

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