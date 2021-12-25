اقيمت فعاليات مهرجان "موكب الحشد الشعبي المقدس" بحضور رسمي وشعبي ناحية كرمة بني سعيد محافظة ذي قار بحضور امر اللواء ٢٨ بالحشد الحاج ابو زين العابدين، والحاج المجاهد ابو ضياء الصغير بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لأستشهاد قادة معارك الانتصار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقيمت فعاليات مهرجان "موكب الحشد الشعبي المقدس" بحضور رسمي وشعبي ناحية كرمة بني سعيد محافظة ذي قار بحضور امر اللواء ٢٨ بالحشد الحاج ابو زين العابدين، والحاج المجاهد ابو ضياء الصغير بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لأستشهاد قادة معارك الانتصار.

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