الحشد الشعبي منحاز للشعب ولن يكون منحازاً لأي طرف سياسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح الفياض، في مناسبة مرور 8 سنوات لانطلاق فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي، أنّ "الحشد اليوم هو أمة، واليوم هو عيد انطلاق العراق القادر على الحياة بسيادة وكرامة"، مضيفاً أنّ "العراق له إرث حضاري وجهادي وأبناؤه يحتاجون لمن يثير فيهم الحمية".

ولفت الفياض إلى أنّ "الحشد معناه استحضار القوة، والحشد سيبقى رافعاً لراية العراق ولا يتراجع ولا يتقهقر".

وفي سياق كلمته، كشف الفياض أنّ "الحشد تعرض لكل أنواع التشويه والدسائس"، ومع ذلك "أثبت أنّه ثابت الخطى ويستمد قوته من إرث الشهداء والمرجعية"، مضيفاً أنّ "الحشد منحاز للشعب ولا يمثل أداة للتسلط أو التحكم".

كذلك، قال رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق إنّ "الحشد وكل القوى الأمنية يد واحدة ويتكاملون في الدفاع عن البلاد".

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