إيران الثقافة ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٥٣ Download photos تقرير مصور؛ السيد رئيسي يلتقي جمعاً من الفنانين التشكيليين الإيرانيين/ صور التقى الرئيس الإيراني "ابراهيم رئيسي" عدداً من الفنانين التشكيليين في متحف الفنون المعاصرة بالعاصمة طهران. سمات ابراهيم رئيسي ايران معرض الفن المعاصر محتوى ذات صلة عمليات ترميم متحف الفنون المعاصرة في طهران/صور عرض تمثالین ل"البرتو جاكومتي" في متحف الفنون المعاصرة الحكومة الأميركية الحالية لم تختلف بشكل عملي عن سابِقَتها توقيع كتاب عن الأعمال الأجنبية لكنوز متحف الفنون المعاصرة في إيران /صور الفنون اليدوية على الأقمشة
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