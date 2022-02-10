١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٥٣

تقرير مصور؛

السيد رئيسي يلتقي جمعاً من الفنانين التشكيليين الإيرانيين/ صور

التقى الرئيس الإيراني "ابراهيم رئيسي" عدداً من الفنانين التشكيليين في متحف الفنون المعاصرة بالعاصمة طهران.

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