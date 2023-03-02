رئيسي: يمكن لمحافظة بوشهر أن تتفوق  اقتصاديا في القطاعين البحري و الزراعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الإيراني صرح خلال زيارته لمحافظة بوشهر أن المحافظة هي رائدة في قطاع الطاقة على مستوى البلاد والمنطقة، قائلا: يمكن لمحافظة بوشهر بأهلها المثابرين أن تتفوق اقتصاديا في القطاعين البحري و الزراعي.

وأضاف الرئيس الإيراني "خلال الجولة الأولى من زيارتنا، لم نتمكن من التعاطي مع اهالي المحافظة كما كان ينبغي بسبب انتشار جائحة كورونا، لكن في الجولة الثانية من زيارتنا (الحالية) قمنا بزيادة الوقت المخصص لها من اجل ان نظّلع على مشاكل الناس".

وأضاف السيد رئيسي: بالإضافة إلى اجتماعات العمل وسير العمل، سنعقد أيضًا اجتماعات عامة في هذه الزيارة وسنقوم بتقييم قرارات الزيارة السابقة كما سنتخذ قرارات مهمة في هذه الزيارة.

وأشار الرئيس الإيراني، إلى أنه تم اخذ آراء النخب والمسؤولين بالمحافظة بشأن القضايا ذات الأولوية في هذه المحافظة.

ووصل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد ابراهيم رئيسي صباح اليوم الخميس الى مطار عسلوية بمحافظة بوشهر ( جنوب البلاد) لافتتاح المرحلة 14 في حقل بارس الجنوبي لاستخراج الغاز الطبيعي ومشاريع اخرى.

ويرافق الرئيس الإيراني في جولته التي تستمر يومين اكثر من عشرة وزراء اضافة الى مساعديه للاطلاع عن قرب على احتياجات المحافظة وافتتاح عدد من المشاريع ومتابعة المشاريع التي هي قيد الانجاز ووضع الخطط لتطوير محافظة بوشهر.

وسينطلق الوزراء المرافقون لرئيس الجمهورية الى مدن وبلدات المحافظة لدراسة اوضاعها واتخاذ الاجراءات اللازمة.

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